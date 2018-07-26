Установить заглушку на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок186 просмотров

Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо:

1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип)

2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить)

3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, диагоналях. 

4. Установить на наш сервер

Задача на два часа для толкового верстальщика. 

HTML
7 лет назад
tracer84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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