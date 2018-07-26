Есть такая страница - http://l-ex.ru/grid/ Сейчас блоки на ней сделаны css grid'ами и если убрать или добавить какие-то блоки - то всё ломается. Нужно переделать так, чтобы вид блока указывался классом (в два класса, ...
Установить заглушку на сайт
Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо:
1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип)
2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить)
3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, диагоналях.
4. Установить на наш сервер
Задача на два часа для толкового верстальщика.
Заявки фрилансеров
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