Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо: 1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип) 2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить) 3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Приветствую! Нужно разработать простенький логотип для сайта, четкого ТЗ нет - есть несколько пожеланий и всё :) На все вопросы отвечу. Бюджет - примерно 10 долларов, обсуждается.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую вольнонаемных мастеров! :) Требуются постеры на форумы. На данный момент актуальны такие тематики: медицина, бытовая техника, автомобили. Нужно писать сообщения на форумах этих тематик. Оплата 4-5 рублей за сообщение (мин. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужны исполнители для оплачиваемого общения на форумах. Желательно разбирающиеся (или готовые разобраться) в тематиках: бизнес, форекс, авто, строительство и ремонт, медицина. Требования: -внимательность -грамотность -усидчивость ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужны женщины для оплачиваемого общения на форумах. Требования: -Стабильный интернет -Ответственность -2-4 часа работы ежедневно. Возраст не важен, главное, чтобы Вы знали, что такое ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужен сайт-рабочий интерфейс для команды постеров. Писать можно либо с нуля, либо на CMS. Дизайн нужен минимальный, без графических элементов, так что дизайнер не требуется - нужен кодер. Функционал достаточно ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Требуются постеры на форум на постоянную работу. Тематики разные — от общей автомобильной до ремонта бытовой техники, так что предпочтение отдается универсальным постерам. Однако распределение работы будет происходить с ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Требуются постеры на форум на постоянную работу. Тематики разные - от общей автомобильной до ремонта бытовой техники, так что предпочтение отдается универсальным постерам. Однако распределение работы будет происходить с учетом ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад