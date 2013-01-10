tracer84

Середа Сергей tracer84

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Установить заглушку на сайт

    Приветствую. Есть готовая заглушка в HTML5, необходимо: 1. Подредактировать движущееся фоновое изображение (вставить наш логотип) 2. Отредактировать кнопки (пару убрать, пару добавить) 3. Проверить открытие заглушки в разных браузерах, устройствах, ...

    HTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать логотип для сайта

    $10

    Приветствую! Нужно разработать простенький логотип для сайта, четкого ТЗ нет - есть несколько пожеланий и всё :) На все вопросы отвечу. Бюджет - примерно 10 долларов, обсуждается.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сообщения на форумах

    Приветствую вольнонаемных мастеров! :) Требуются постеры на форумы. На данный момент актуальны такие тематики: медицина, бытовая техника, автомобили. Нужно писать сообщения на форумах этих тематик. Оплата 4-5 рублей за сообщение (мин. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Общение на форумах

    Здравствуйте! Нужны исполнители для оплачиваемого общения на форумах. Желательно разбирающиеся (или готовые разобраться) в тематиках: бизнес, форекс, авто, строительство и ремонт, медицина. Требования: -внимательность -грамотность -усидчивость ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Общение на форумах (для женщин)

    Здравствуйте! Нужны женщины для оплачиваемого общения на форумах. Требования: -Стабильный интернет -Ответственность -2-4 часа работы ежедневно. Возраст не важен, главное, чтобы Вы знали, что такое ...

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать интерфейс для команды постеров

    Здравствуйте. Нужен сайт-рабочий интерфейс для команды постеров. Писать можно либо с нуля, либо на CMS. Дизайн нужен минимальный, без графических элементов, так что дизайнер не требуется - нужен кодер. Функционал достаточно ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для общения на форумы

    Доброго времени суток! Требуются постеры на форум на постоянную работу. Тематики разные — от общей автомобильной до ремонта бытовой техники, так что предпочтение отдается универсальным постерам. Однако распределение работы будет происходить с ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для общения на форумы

    Доброго времени суток! Требуются постеры на форум на постоянную работу. Тематики разные - от общей автомобильной до ремонта бытовой техники, так что предпочтение отдается универсальным постерам. Однако распределение работы будет происходить с учетом ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать логотип для сайта
Сотрудничество состоялось, несмотря на опасение заказчика не получить исходники после завершения сотрудничества. В целом все хорошо, желаю успехов в работе.
Всё сделано качественно. Из позитивных моментов - Елена прочла мысли на расстоянии и сделала устраивающий меня логотип практически без ТЗ. Очень быстро, с момента заказа до момента реализации прошло менее 5 часов. Красиво :) Из негативных только один - не понравилась схема сотрудничества, по которой я получаю исходники лишь после отзыва. UPD. Исходники получил оперативно. Впечатления от работы - положительные :)
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sult
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Общение на форумах
Очень доволен сотрудничеством! Эмоциональный, но терпеливый заказчик, который готов дать возможность исправить сделанную по невнимательности ошибку. Оплата работы тоже вовремя.
Хороший и пунктуальный исполнитель. Пишет качественно, интересно, постоянно в сети, поэтому быстро принимает корректировки в заданиях. Сотрудничеством доволен.
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