Всё сделано качественно. Из позитивных моментов - Елена прочла мысли на расстоянии и сделала устраивающий меня логотип практически без ТЗ. Очень быстро, с момента заказа до момента реализации прошло менее 5 часов. Красиво :) Из негативных только один - не понравилась схема сотрудничества, по которой я получаю исходники лишь после отзыва. UPD. Исходники получил оперативно. Впечатления от работы - положительные :)