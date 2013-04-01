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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
12 лет назад
Впечатления от сотрудничества только положительные. Все было выполнено точно по ТЗ и в срок. Качество текстов устроило полностью. Рекомендую!
Ответный отзыв
Самые положительные впечатления от сотрудничества. Задание формулирует чётко и ясно, при этом всегда готов ответить на любые уточняющие вопросы (появляющиеся в случаях, когда опыта мало).
$1
10 баллов
12 лет назад
Хороший и пунктуальный исполнитель. Пишет качественно, интересно, постоянно в сети, поэтому быстро принимает корректировки в заданиях. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством! Эмоциональный, но терпеливый заказчик, который готов дать возможность исправить сделанную по невнимательности ошибку. Оплата работы тоже вовремя.
$1
10 баллов
12 лет назад
Обращайтесь к Султанбеку! Он профессионал в плане копирайтинга, очень ответственный как сотрудник и надёжный порядочный человек. Если Султанбек взялся за проект, значит, сделает его на все 100% идеально!
Ответный отзыв
Весьма доволен сотрудничеством. Задача была сформулирована чётко и ясно, оплата моментальная.
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайтер прекрасно справляется с большими объёмами. Качество текстов при этом не страдает ничуть. Сданные работы без грамматических и стилистических ошибок. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Очень удобный заказчик, всегда в сети и быстро реагирует на любые возникающие вопросы.