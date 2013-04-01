sult

Султанбек sult

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Scatman
Рушан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Работа по наполнению сайта медицинской тематики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SERG123
Сергей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуются новички - рерайтеры/копирайтеры
Впечатления от сотрудничества только положительные. Все было выполнено точно по ТЗ и в срок. Качество текстов устроило полностью. Рекомендую!
Самые положительные впечатления от сотрудничества. Задание формулирует чётко и ясно, при этом всегда готов ответить на любые уточняющие вопросы (появляющиеся в случаях, когда опыта мало).
Ответный отзыв
tracer84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Общение на форумах
Хороший и пунктуальный исполнитель. Пишет качественно, интересно, постоянно в сети, поэтому быстро принимает корректировки в заданиях. Сотрудничеством доволен.
Очень доволен сотрудничеством! Эмоциональный, но терпеливый заказчик, который готов дать возможность исправить сделанную по невнимательности ошибку. Оплата работы тоже вовремя.
Ответный отзыв
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Строительство - срубы - бани
Обращайтесь к Султанбеку! Он профессионал в плане копирайтинга, очень ответственный как сотрудник и надёжный порядочный человек. Если Султанбек взялся за проект, значит, сделает его на все 100% идеально!
Весьма доволен сотрудничеством. Задача была сформулирована чётко и ясно, оплата моментальная.
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aiah
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется написать 1 млн. симв.
Рерайтер прекрасно справляется с большими объёмами. Качество текстов при этом не страдает ничуть. Сданные работы без грамматических и стилистических ошибок. Всем рекомендую!
Очень удобный заказчик, всегда в сети и быстро реагирует на любые возникающие вопросы.
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