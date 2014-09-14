Работа по наполнению сайта медицинской тематики

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка595 просмотров

Ответы на вопросы посетителей сайта медицинской тематики, консультирование http://www.srkblog.ru/, форум - http://www.srkblog.ru/forum. Наличие высшего медицинского образования и опыт работы врачом обязательно. Приветствуется опыт работы врача-гастроэнтеролога. Оплата за комментирование статей, ответы на форуме - 100 руб. за 1000 знаков, предоплата. Тексты с полезной информацией, только 100% уникальный текст (используйте программу Advego Plagiatus). Есть перспектива долгосрочного сотрудничества.

12 лет назад
Scatman
Рушан 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sult
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

sult
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад