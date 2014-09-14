Необходимо писать 2 статьи в неделю и размещать на сайте. Тематика — инкубация яиц. Возможен рерайт с найденных вами источников — книги, журналы. Статьи около 1000–1500 знаков. ...
Работа по наполнению сайта медицинской тематики
Ответы на вопросы посетителей сайта медицинской тематики, консультирование http://www.srkblog.ru/, форум - http://www.srkblog.ru/forum. Наличие высшего медицинского образования и опыт работы врачом обязательно. Приветствуется опыт работы врача-гастроэнтеролога. Оплата за комментирование статей, ответы на форуме - 100 руб. за 1000 знаков, предоплата. Тексты с полезной информацией, только 100% уникальный текст (используйте программу Advego Plagiatus). Есть перспектива долгосрочного сотрудничества.
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