Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность. Схема ...
30 статей на тему iPhone
Добрый день! Необходимо написать 30 статей на тематику iPhone (Apple)
На написание каждой статьи дается 1 день.
Требования:
- тематика статьи должна соответствовать ключевому запросу, ключевые запросы вышлю в личку.
- объём 1500-2000 знаков c учетом пробелов.
- уникальность 100%.
- чёткая структура текста - введение, основная часть, заключительная часть (см. пункт 5)
- грамотность!
1. В название статьи должно присутствовать точный ключевой запрос/или несколько ключевых запросов (без перемены слов местами и склонений).
2. Первые слова первого предложения должны соответствовать ключевому запросу. (можно менять слова местами и склонять, но запрещено вклинивать между ними другие слова).
3. Ключевой запрос должен повторяться 2-3 раза в первой половине текста (без учета присутствия в названии статьи).
4. Ключевые слова и схожие по смыслу выражения выделить жирным шрифтом.
5. В заключительной части статьи предложить «посетить наш каталог аксессуаров для iPhone».
На написание каждой статьи дается 1 день.
Условия:
Оплата: Яндекс.деньги или веб-мани — 45 рублей за каждую статью.
План работы: Вы пишите статью, высылаете мне на проверку, если статья соответствуем мои требованиям, я перевожу вам деньги и присылаю новые ключевые запросы для следующей статей. Если мне понравится ваша работа, обеспечу заказами на постоянной основе.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Написать 24 статьи по 3-5 предолжений.Для описания сайта. Например, На нашем сайте вы можете скачать... и т.д.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется рерайтер для удаленной работы по наполнения сайтов. Грамотность и опыт работы с CMS Joomla и Wordpress. Оплата сдельная за знаки через Яндекс.Деньги. Рассмотрю ваши предложения по стоимости рерайта и ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт http://rpkprinteroff.ru/ На морду сайта нужен текст 1000 символов стоимость 300 рублей О Компании 500 символов 150 рублей + три четыре вкладки 450-600 рублей Пост оплата веб мани или ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Задание предельно простое: Нужно накопировать как можно больше количество лекальных ключевых запросов. А если быть точным то нам необходимо все ключевые запросы которые только могут быть в любых их вариациях и словосочетаниях которые только ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, для одного сайта требуется написать 2 статьи на тему срубы по 3000 з.б.п. каждая. Срок выполнения 10 часов. Оплата 5 долларов за задание. Темы и ключевики (использовать по 1 разу в тексте): Сборка ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать уникальные тексты для раскрутки сайта. Интернет-магазин по продаже реплик брендовой одежды. Текст нужен: 1. О магазине (1500-3000 сим.) 2. Текст для главное страницы (Пример: Купить брендовую одежду ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимы тексты для стимулирования продаж. Интернет магазин одежды и обуви. Ваши предложения.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $35
Приветствую. Требуется рерайт около 10 000 символов/с п. Статья содержит описания 8-ми брендов (производителей) светильников. Сложные термины и узкая специфика отсутствуют, требуется нормально читабельный рерайт. Названия брендов и страны производства убирать из описания нельзя ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад