30 статей на тему iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок412 просмотров

Добрый день! Необходимо написать 30 статей на тематику iPhone (Apple)

На написание каждой статьи дается 1 день.

Требования:

- тематика статьи должна соответствовать ключевому запросу, ключевые запросы вышлю в личку.

- объём 1500-2000 знаков c учетом пробелов.

- уникальность 100%.

- чёткая структура текста - введение, основная часть, заключительная часть (см. пункт 5)

- грамотность!

1. В название статьи должно присутствовать точный ключевой запрос/или несколько ключевых запросов (без перемены слов местами и склонений).

2. Первые слова первого предложения должны соответствовать ключевому запросу. (можно менять слова местами и склонять, но запрещено вклинивать между ними другие слова).

3. Ключевой запрос должен повторяться 2-3 раза в первой половине текста (без учета присутствия в названии статьи).

4. Ключевые слова и схожие по смыслу выражения выделить жирным шрифтом.

5. В заключительной части статьи предложить «посетить наш каталог аксессуаров для iPhone».

На написание каждой статьи дается 1 день.

Условия:

Оплата: Яндекс.деньги или веб-мани — 45 рублей за каждую статью.

План работы: Вы пишите статью, высылаете мне на проверку, если статья соответствуем мои требованиям, я перевожу вам деньги и присылаю новые ключевые запросы для следующей статей. Если мне понравится ваша работа, обеспечу заказами на постоянной основе.

Написание статей
12 лет назад
-Aleksey-
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

amolyar
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$1
30 дней
После небольшого не понимания сработались, все Ок.
Хороший заказчик, рекомендую :)
vais_l
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$50
30 дней
Рекомендую для выполнения работ! Все требования моего ТЗ соблюдались на 100%. Девушка приятна в общении, всегда на связи и ответственно относиться к поставленным задачам. Работать с этим фрилансером одно удовольствие!
Адекватный заказчик, понимающий. Оплата моментальная! Спасибо за сотрудничество. Советую!

Заявки фрилансеров

amolyar
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
vais_l
37 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Автор статьи/тематика - рыбалка

    Приглашаем к сотрудничеству авторов для написания статей на рыболовную тематику, разбирающихся в рыбацких терминах и умеющих их правильно употреблять. Иными словами, нужны хорошо пишущие опытные рыбаки :) Приветствуется легкий слог, чувство юмора, пунктуальность. Схема ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер. Строительная и авто тематика.

    $100

    Требуется рерайтер для удаленной работы по наполнения сайтов. Грамотность и опыт работы с CMS Joomla и Wordpress. Оплата сдельная за знаки через Яндекс.Деньги. Рассмотрю ваши предложения по стоимости рерайта и ...

    JoomlaWordPress
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать текст на сайт

    Сайт http://rpkprinteroff.ru/ На морду сайта нужен текст 1000 символов стоимость 300 рублей О Компании 500 символов 150 рублей + три четыре вкладки 450-600 рублей Пост оплата веб мани или ...

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составление ключевых запросов для сайта

    $100

    Задание предельно простое: Нужно накопировать как можно больше количество лекальных ключевых запросов. А если быть точным то нам необходимо все ключевые запросы которые только могут быть в любых их вариациях и словосочетаниях которые только ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно написать 2 статьи.

    Здравствуйте, для одного сайта требуется написать 2 статьи на тему срубы по 3000 з.б.п. каждая. Срок выполнения 10 часов. Оплата 5 долларов за задание. Темы и ключевики (использовать по 1 разу в тексте): Сборка ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Текст для раскрутки сайта.

    Нужно написать уникальные тексты для раскрутки сайта. Интернет-магазин по продаже реплик брендовой одежды. Текст нужен: 1. О магазине (1500-3000 сим.) 2. Текст для главное страницы (Пример: Купить брендовую одежду ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер, туризм

    Здравствуйте! Требуется автор, который будет регулярно выполнять задания на 6 000–10 000 знаков (несколько текстов по 2000–3000). Оплата — 40 рублей за 1000 знаков без пробелов. Обязательные условия: ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 10 тыс. сим/с п. - производит. светильников

    $35

    Приветствую. Требуется рерайт около 10 000 символов/с п. Статья содержит описания 8-ми брендов (производителей) светильников. Сложные термины и узкая специфика отсутствуют, требуется нормально читабельный рерайт. Названия брендов и страны производства убирать из описания нельзя ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад