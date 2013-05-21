30 статей на тему iPhone

Добрый день! Необходимо написать 30 статей на тематику iPhone (Apple)

На написание каждой статьи дается 1 день.

Требования:

- тематика статьи должна соответствовать ключевому запросу, ключевые запросы вышлю в личку.

- объём 1500-2000 знаков c учетом пробелов.

- уникальность 100%.

- чёткая структура текста - введение, основная часть, заключительная часть (см. пункт 5)

- грамотность!

1. В название статьи должно присутствовать точный ключевой запрос/или несколько ключевых запросов (без перемены слов местами и склонений).

2. Первые слова первого предложения должны соответствовать ключевому запросу. (можно менять слова местами и склонять, но запрещено вклинивать между ними другие слова).

3. Ключевой запрос должен повторяться 2-3 раза в первой половине текста (без учета присутствия в названии статьи).

4. Ключевые слова и схожие по смыслу выражения выделить жирным шрифтом.

5. В заключительной части статьи предложить «посетить наш каталог аксессуаров для iPhone».

На написание каждой статьи дается 1 день.

Условия:

Оплата: Яндекс.деньги или веб-мани — 45 рублей за каждую статью.

План работы: Вы пишите статью, высылаете мне на проверку, если статья соответствуем мои требованиям, я перевожу вам деньги и присылаю новые ключевые запросы для следующей статей. Если мне понравится ваша работа, обеспечу заказами на постоянной основе.