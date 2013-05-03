Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$. ...
Написать эмоциональные тексты-описания к товарам
Необходимы тексты для стимулирования продаж. Интернет магазин одежды и обуви. Ваши предложения.
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