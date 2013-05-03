Написать эмоциональные тексты-описания к товарам

Нужно написать статью "о компании" на сайт для его продвижения. В статью должны быть включены ключевые слова:изготовление мебели на заказ,дизайнерская мебель(минимум по 3 раза д.б. включены). Нужно 1000-1500зн. Страница сайта на которую нужна статья - ...