Автор новостей/статей на компьютерную тематику

Здравствуйте.

Ищу автора на постоянную основу для написания новостей, статей и обзоров компьютерной тематики (новости индустрии, обзоры устройств, софта и сервисов, авторские статьи). Желательно знать английский язык (зарубежные источники) и Wordpress. Если есть примеры работ - скидывайте.

Объемы: для начала 3-4 новости каждый день (обычно по 1-1,5к каждая), 2-4 больших статьи в неделю (от 3к).

Стоимость: от 1,5 до 4$ за 1000 символов (в зависимости от типа материала). Бонусы. Оплата Webmoney.