Автор для написания обзоров авто (постоянно)

Здравствуйте. Нужен автор для написания обзоров различных марок авто на постоянной основе. В данный момент требуется писать по 1 статье через день. В будущем возможно увеличение. Цена за 1000 знаков без пробелов = 1$.

Требования к сотруднику:

- адекватность

- порядочность

- исполнительность

- грамотность

- желательно знание основ seo-оптимизации

Требования к статьям:

- 2000-2500 знаков без пробелов.

- Статья должна быть в виде обзора о конкретном авто.

- Статьи с тех.характеристиками. С ценами.

- Желательно с хорошими картинками (10 шт.) и желательно с видео-роликом (тест-драйв либо обзор).

С уважением, Павел.