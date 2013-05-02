Создать описание товаров в интернет-магазине

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Закрыт4 заявки199 просмотров

Для интернет-магазина www.shoptoyou.su необходимо описание товаров. 200 символов в каждый товар.Хочу видеть красивый текст с понятным описанием. Ваши предложения по срокам и цена за 10 товаров?

Примерно 150 товаров. Оплата только по факту выполненной работы.

12 лет назад
Natali201
Наталья 
43 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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