Мы собираемся проводить email рассылку для пользователей компании по разработке софта. В этих письмах будут давать советы по оптимизщации компьютера. Сейчас написано 11 советов, а всего их должно быть 24. Нужно ...
Исполнители для написания отзывов
Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга.
Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 рубля за каждый уникальный переход, по веб-мани или на карту Сбербанка. Кол-во переходов по вашим постам отслеживается через сервис Google Analytics.
Требования:
- желание работать
- наличие большого количества свободного времени (как минимум 4 часа в день)
- с теми, кто набирает 1000 кликов в месяц (это не сложно), веду постоянное сотрудничество, кто набирает меньше – работа оплачивается, но сотрудничество прекращается.
ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ. Без них заявки не рассматриваются.
Заявки фрилансеров
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