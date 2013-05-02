Исполнители для написания отзывов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка476 просмотров

Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга.

Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 рубля за каждый уникальный переход, по веб-мани или на карту Сбербанка. Кол-во переходов по вашим постам отслеживается через сервис Google Analytics.

Требования:

- желание работать

- наличие большого количества свободного времени (как минимум 4 часа в день)

- с теми, кто набирает 1000 кликов в месяц (это не сложно), веду постоянное сотрудничество, кто набирает меньше – работа оплачивается, но сотрудничество прекращается.

ВНИМАНИЕ! УКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ. Без них заявки не рассматриваются.

Написание постов
12 лет назад
avrora86
Иванчук 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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