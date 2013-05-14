avrora86

Иванчук avrora86

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание отзывов в интернет-магазинах

    $1000

    Требуется несколько человек для написания отзывов в интернет-магазинах. Тематика – кухонная техника. Оплата – 20 рублей за каждый опубликованный отзыв на Яндекс кошелек, веб-мани или карту Сбербанка. Сайты на которых нужно писать я выдаю. С ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постер на форумах

    $100

    Уважаемые фрилансеры! Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах. Тема - кухонная техника. Форумы для написания выбираете сами (кулинарные и т.п.). Примерное количество знаков в посте – 300-350, посты без ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение партнерки

    Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах, направленных на продвижение партнерской программы (т.е. когда люди размещают рекламу определенного ресурса на своих сайтах и получают за это деньги). Работа несложная, тема тоже. Форумы и обсуждения ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание отзывов на форумах

    $500

    Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах. Тема "женская" – кухонная техника. Форумы для написания выбираете сами (кулинарные и т.п.). Примерное количество знаков в посте – 300-350, посты без ссылок. Важно умение писать натуральные, ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автор отзывов

    $250

    Доброго времени суток! Необходимо выкладывать на сайт уже написанные отзывы. Желательно наличие почтового ящика на Яндексе (если его нет – необходимо будет зарегистрировать). Оплата сразу же после появления отзыва на данном ...

    Наполнение сайтов93 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание небольших сообщений об акциях ИМ

    $250

    Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального ...

    Написание постов
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для всех. Написать отзывы

    $50

    Доброго времени суток! Необходимо написать отзывы на магазин. Цена за отзыв - 20 рублей, оплата сразу после публикации по веб-мани или на счет телефона. Для участия оставляйте свой электронный адрес, куда можно ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнители для написания отзывов

    $1000

    Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга. Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 ...

    Написание постов
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад