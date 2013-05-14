Требуется несколько человек для написания отзывов в интернет-магазинах. Тематика – кухонная техника. Оплата – 20 рублей за каждый опубликованный отзыв на Яндекс кошелек, веб-мани или карту Сбербанка. Сайты на которых нужно писать я выдаю. С ...
- $1000Копирайтинг25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры! Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах. Тема - кухонная техника. Форумы для написания выбираете сами (кулинарные и т.п.). Примерное количество знаков в посте – 300-350, посты без ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах, направленных на продвижение партнерской программы (т.е. когда люди размещают рекламу определенного ресурса на своих сайтах и получают за это деньги). Работа несложная, тема тоже. Форумы и обсуждения ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется несколько человек для написания отзывов на форумах. Тема "женская" – кухонная техника. Форумы для написания выбираете сами (кулинарные и т.п.). Примерное количество знаков в посте – 300-350, посты без ссылок. Важно умение писать натуральные, ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Необходимо выкладывать на сайт уже написанные отзывы. Желательно наличие почтового ящика на Яндексе (если его нет – необходимо будет зарегистрировать). Оплата сразу же после появления отзыва на данном ...Наполнение сайтов93 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо написание небольших постов в интернете об акциях интернет-магазина на кухонную технику. Сайты выбираете сами.Оплата по веб-мани, 3 рубля за каждый переход по вашей ссылке. Кол-во переходов по вашим ссылкам отслеживается автоматически в режиме реального ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо написать отзывы на магазин. Цена за отзыв - 20 рублей, оплата сразу после публикации по веб-мани или на счет телефона. Для участия оставляйте свой электронный адрес, куда можно ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Уважаемые фрилансеры! Набираю несколько человек для постинга. Задача: необходимо написание небольших постов-отзывов в интернете с упоминанием акции на популярную бытовую технику. Оплата по переходам из ссылок в оставленных вами постах, 3 ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад