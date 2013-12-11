Написание отзывов в интернет-магазинах

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт25 заявок325 просмотров

Требуется несколько человек для написания отзывов в интернет-магазинах. Тематика – кухонная техника. Оплата – 20 рублей за каждый опубликованный отзыв на Яндекс кошелек, веб-мани или карту Сбербанка. Сайты на которых нужно писать я выдаю. С хорошими исполнителями сотрудничество долгосрочное.

Важно умение писать живые, натуральные отзывы.

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ Е-МЕЙЛ ДЛЯ СВЯЗИ. ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ.

11 лет назад
avrora86
Иванчук 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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