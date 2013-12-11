Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! На сайт, посвященный операционной системе Linux нужно добавлять новости. Объем небольшой, но если мы с вами хорошо сработаемся, всегда могу предложить вам и другие проекты. Требования к исполнителю: ...
Написание отзывов в интернет-магазинах
Требуется несколько человек для написания отзывов в интернет-магазинах. Тематика – кухонная техника. Оплата – 20 рублей за каждый опубликованный отзыв на Яндекс кошелек, веб-мани или карту Сбербанка. Сайты на которых нужно писать я выдаю. С хорошими исполнителями сотрудничество долгосрочное.
Важно умение писать живые, натуральные отзывы.
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ ВАШ Е-МЕЙЛ ДЛЯ СВЯЗИ. ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО НА ПОЧТУ.
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