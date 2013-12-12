Написать качественный тексты кредитной тематики

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Завершен4 заявки213 просмотров

Написать качественный тексты кредитной тематики и вставить несколько ключевых слов.

Требуется 2 текста:

1) Кредитные карты: (ключи для неё:)

- оформить кредитную карту онлайн

- кредитные карты без подтверждения дохода

- кредитные карты онлайн заявка

2) Оформить кредит онлайн: (ключи:)

- кредит банк онлайн заявка на кредит

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- кредит онлайн

- онлайн заявка на кредит наличными

- оформить кредит онлайн

Объем каждой статьи 3000 символов, принимаю только от профессионалов, текст нужен сегодня.

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Жду предложений, с ув. Руслан.

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$18
1 день
Получил качественный текст за разумные деньги в указанный срок. Буду сотрудничать!
Руслан - отличный заказчик, приятный собеседник и просто хороший человек:) С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

xomsa
35 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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