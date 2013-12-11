Надо сделать рерайт анонсов на сайте по туризму. На странице указан ряд стран. К каждой стране анонс по 2-4 предложения. Надо их отрерайтить, включив нужные фразы (дам список фраз). Общий объем текста на странице примерно 2000 зн. с пробелами.

Оплата 100 руб. 1000 знаков. Оплачиваю после одобрения клиентом. Дальше будут еще страницы по такому же принципу. Оплата через WebMoney.