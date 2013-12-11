Копирайтер на английском для развлекат. портала

Ищем креативщика/копирайтера для англоязычного развлекательного портала.

Описание:

Написание интересных статей с изображениями на английском языке на темы Интересное, Удивительное, Невероятное, Смешное, Веселое и т.д.

Темы утверждаются с редактором сайта.

Например: 10 Самых Больших Кораблей Мира!

Каждая статья состоит из Заголовка статьи и от 10 до 15-20 блоков.

Каждый блок состоит из:

- заголовок блока (краткое описание изображения)

- источник изображения (ссылка на сайт, где было взято изображение)

- изображение (ширина изображения не менее 728 пикселей)

- описание изображения (уникальный, грамотный и читабельный текст до 500 знаков б/п)

Условия работы:

- удаленная работа в интересном проекте

- удобное написание статей непосредственно на сайте

- 2 статьи в день

- поиск информации для статьи осуществляется копирайтером

- 1 выходной день в неделю по договоренности

- еженедельная оплата на карту ПриватБанка или WMZ

Ссылки на примеры работ приветствуются.

С радостью рассмотрим Ваши предложения по стоимости за статью!