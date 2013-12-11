Необходимо написать несколько статей на IT-тематику для продвижения конкретных продуктов.
Копирайтер на английском для развлекат. портала
Ищем креативщика/копирайтера для англоязычного развлекательного портала.
Описание:
Написание интересных статей с изображениями на английском языке на темы Интересное, Удивительное, Невероятное, Смешное, Веселое и т.д.
Темы утверждаются с редактором сайта.
Например: 10 Самых Больших Кораблей Мира!
Каждая статья состоит из Заголовка статьи и от 10 до 15-20 блоков.
Каждый блок состоит из:
- заголовок блока (краткое описание изображения)
- источник изображения (ссылка на сайт, где было взято изображение)
- изображение (ширина изображения не менее 728 пикселей)
- описание изображения (уникальный, грамотный и читабельный текст до 500 знаков б/п)
Условия работы:
- удаленная работа в интересном проекте
- удобное написание статей непосредственно на сайте
- 2 статьи в день
- поиск информации для статьи осуществляется копирайтером
- 1 выходной день в неделю по договоренности
- еженедельная оплата на карту ПриватБанка или WMZ
Ссылки на примеры работ приветствуются.
С радостью рассмотрим Ваши предложения по стоимости за статью!
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