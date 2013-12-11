Отзывы

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок222 просмотра

Здравствуйте, коллеги!

Нужно написать положительно-нейтральные отзывы на группу товаров (сантехника). Пишем в повествовательно-разговорном стиле, от лица покупателей. В отзыве можно написать историю покупки, свои впечатления, желательно упомянуть какой-то негативный момент для реалистичности, но чтобы он не испортил общую картину.

Без наигранной похвалы и фраз вроде "лучшее соотношение цена-качество, покупайте не пожалеете" или "я долго искал именно это и наконец-то нашел". Отзыв должен быть убедительным, без откровенного вранья и фактических ошибок. По размеру разные - 300-700 знаков.

Пример того, как это должно выглядеть, прилагаю.

Пишите ваши цены. Кандидаты с примерами аналогичных работ рассматриваются в первую очередь.

11 лет назад
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
11 лет назад
$15
2 дня
С первых минут общения чувствуется, что Лера - профессионал. Работа выполнена на 5+, раньше срока, с учетом всех пожеланий. Мои рекомендации!
Спасибо за столь приятное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
17 часов назад
11 лет назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Копирайтер \ Рерайтер

    $500

    Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Требуются усидчивые и творческие люди, которые любят свое дело. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Рерайт оплачивается ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать информацию с сайта

    Здравствуйте, необходимо собрать информацию с сайта firmendb.de/branchenbuch/branche_63.3.php по ссылке интересующий меня раздел, в нем 310 страниц по 25 фирм на каждой. необходимо открыть каждую фирму, скопировать в эксель таблицу ...

    PHP
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу 2-3 рерайтеров/копирайтеров

    $250

    Здравствуйте! Необходимо 2-3 человека, которые смогут писать статьи по 2000 по тематики сайта, со вписыванием там анкоров. Так же в рерайченые тексты нужно будет добавлять элементы брендирования, те не просто вписывать анкор, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заполнить файл данными

    Из списка компаний собрать их данные: 1- название 2- телефон 3- е-майл Данные компаний берутся на сайте. Ссылку на сайт там. Нужно собрать данные о ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для написания статей 1500–1800 знаков

    $50

    Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1500-1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата 1-2 раза в неделю. Первые статьи готова оплачивать по одной, пока не начнете мне доверять. Постоянное ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер

    Ищу способного копирайтера, умеющего создавать уникальные и качественные тексты для ежедневной публикации на сайтах промышленной и строительной тематики (новости, обзоры, статьи, интервью). Источники ищете самостоятельно. Объем материала большой. Работа постоянная. Подробности в лс. Оплата ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер на постоянной основе

    Необходимо каждый месяц писать статьи на сайт, делая перелинковку внутри статей. Тематика: веб-дизайн. Количество статей: 5-10 статей в месяц Уникальность: не ниже 90%. Темы и ключевые слова предоставляем.. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • World of Tanks - наполнение сайта новостями

    $1000

    Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру. Работы много. Оплата договорная ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад