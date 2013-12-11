Предоставляем работу по написанию текста. Рерайт по исходнику новостных статей, а также статей на строительные тематики. Требуются усидчивые и творческие люди, которые любят свое дело. Копирайт возможен только после успешного и продолжительного сотрудничества. Рерайт оплачивается ...
Отзывы
Здравствуйте, коллеги!
Нужно написать положительно-нейтральные отзывы на группу товаров (сантехника). Пишем в повествовательно-разговорном стиле, от лица покупателей. В отзыве можно написать историю покупки, свои впечатления, желательно упомянуть какой-то негативный момент для реалистичности, но чтобы он не испортил общую картину.
Без наигранной похвалы и фраз вроде "лучшее соотношение цена-качество, покупайте не пожалеете" или "я долго искал именно это и наконец-то нашел". Отзыв должен быть убедительным, без откровенного вранья и фактических ошибок. По размеру разные - 300-700 знаков.
Пример того, как это должно выглядеть, прилагаю.
Пишите ваши цены. Кандидаты с примерами аналогичных работ рассматриваются в первую очередь.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо собрать информацию с сайта firmendb.de/branchenbuch/branche_63.3.php по ссылке интересующий меня раздел, в нем 310 страниц по 25 фирм на каждой. необходимо открыть каждую фирму, скопировать в эксель таблицу ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо 2-3 человека, которые смогут писать статьи по 2000 по тематики сайта, со вписыванием там анкоров. Так же в рерайченые тексты нужно будет добавлять элементы брендирования, те не просто вписывать анкор, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Из списка компаний собрать их данные: 1- название 2- телефон 3- е-майл Данные компаний берутся на сайте. Ссылку на сайт там. Нужно собрать данные о ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужны копирайтеры, пишущие статьи по анкорам. 1500-1800 знаков в статье. Оплата на WebMoney, за статью – 60 рублей. Оплата 1-2 раза в неделю. Первые статьи готова оплачивать по одной, пока не начнете мне доверять. Постоянное ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте Нужно наполнить блог. 1 пост: 300-1000 знаков продающего копирайта или рерайта с поиском источника + картинка. С постингом. Тематика - товары народного потребления. ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу способного копирайтера, умеющего создавать уникальные и качественные тексты для ежедневной публикации на сайтах промышленной и строительной тематики (новости, обзоры, статьи, интервью). Источники ищете самостоятельно. Объем материала большой. Работа постоянная. Подробности в лс. Оплата ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо каждый месяц писать статьи на сайт, делая перелинковку внутри статей. Тематика: веб-дизайн. Количество статей: 5-10 статей в месяц Уникальность: не ниже 90%. Темы и ключевые слова предоставляем.. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру. Работы много. Оплата договорная ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать текст политики конфиденциальности для приложения facebook. Приложение представляет из себя гороскоп с email-подпискойКопирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад