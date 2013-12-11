Здравствуйте, коллеги!

Нужно написать положительно-нейтральные отзывы на группу товаров (сантехника). Пишем в повествовательно-разговорном стиле, от лица покупателей. В отзыве можно написать историю покупки, свои впечатления, желательно упомянуть какой-то негативный момент для реалистичности, но чтобы он не испортил общую картину.

Без наигранной похвалы и фраз вроде "лучшее соотношение цена-качество, покупайте не пожалеете" или "я долго искал именно это и наконец-то нашел". Отзыв должен быть убедительным, без откровенного вранья и фактических ошибок. По размеру разные - 300-700 знаков.

Пример того, как это должно выглядеть, прилагаю.

Пишите ваши цены. Кандидаты с примерами аналогичных работ рассматриваются в первую очередь.