Нужно написать текст политики конфиденциальности для приложения facebook. Приложение представляет из себя гороскоп с email-подпиской
World of Tanks - наполнение сайта новостями
Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру.
Работы много. Оплата договорная за 1000 символов, включает самостоятельный постинг на сайт согласно ТЗ (будет выслано исполнителю позже).
Обязательные требования:
- возраст 20+;
- отличное знание русского языка;
- опыт игры в World of Tanks не менее 1 года, от 5000 боёв (а так же активно играете на данный момент);
- умение самостоятельно искать инфо-поводы, писать на их основе новости и статьи;
- нахождение онлайн в течении дня (по Мск) и возможность оперативно запостить "горячие" новости;
- ответственность;
- желание работать в этой сфере;
- в качестве связи - icq, skype или ВК.
Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание: Сделать рерайт текстов. Тематика - сантехника. 12 текстов по 3000 знаков Тексты должны быть по тематике разделов и по сути. Полезные и понятные всем. С вас выбрать ...Завершен11 лет назад
- $1000
Интернет-магазину требуется копирайтер для составления описаний, написания статей и текстов к акциям.Копирайтинг39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется личная помощница на постоянную работу. Обязанности: 1. Модерация проводимых мероприятий (пример: ежедневный тренинг, необходимо быть каждый вечер в эти дни за компом http://mineevaelena.ru/wppage/zhenshhina-na-million). 2. Подбор упражнений ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен SEO-копирайтер. Вот ТЗ. Там всё написано основное https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqOg8JuhyyAmdDlWcVREbU1PeXdpZzFibENNV2M2Tmc&usp=drive_web&richtext=true#gid=0Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написание 2 уникальных статей на тему :ремонт жк мониторов и заправка картриджей.Объем 2000-3000 знаков.Завершен11 лет назад
Необходимо написать сео статьи-описание для единицы мебели. Работы немного и она не сложная, просто надо сработать быстро.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задание: Сделать копирайт текстов по оборудованию для производства мебели. Объем 10-15 тыс. знаков. Тексты должны быть полезными, понятными для людей. Предоставляю ТЗ с ключевыми словами и ссылки откуда брать информацию по обор-ию. ...Завершен11 лет назад