World of Tanks - наполнение сайта новостями

Ищется постоянный удалённый работник. Необходимо ежедневно наполнять один из самых популярных и посещаемых русскоязычных сайтов про World of Tanks новостями и статьями, а так же писать статьи про данную игру.

Работы много. Оплата договорная за 1000 символов, включает самостоятельный постинг на сайт согласно ТЗ (будет выслано исполнителю позже).

Обязательные требования:

- возраст 20+;

- отличное знание русского языка;

- опыт игры в World of Tanks не менее 1 года, от 5000 боёв (а так же активно играете на данный момент);

- умение самостоятельно искать инфо-поводы, писать на их основе новости и статьи;

- нахождение онлайн в течении дня (по Мск) и возможность оперативно запостить "горячие" новости;

- ответственность;

- желание работать в этой сфере;

- в качестве связи - icq, skype или ВК.

Опыт подобной работы приветствуется, но не обязателен.