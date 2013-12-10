Ищу рерайтера (стаж от 1 месяца)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт34 заявки452 просмотра

Здравствуйте

Ищу рерайтера с опытом работы от 1 месяца. В задачи будет входить поиск исходника, рерайтинг, вставка ключа в текст. 40 рублей за 1000 б.п., не обсуждается цена. Требования к уникальности щадящие - 94% и выше по ЕТХТ.

11 лет назад
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Зорина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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