Задача: нужно написать два предложения на основе списка запросов, так что бы в них содержались все уникальные слова из имеющихся запросов. Плюс добавить город Москва. Примеры: монолитный ленточный фундамент ...
Рерайт, автомобили
Требуется рерайт 3-х текстов по 1200 збп с ключевыми словами, пример в приложении. Уникальность от 95%. Оплата WMZ после сдачи работы.
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