Рерайт, автомобили

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок203 просмотра

Требуется рерайт 3-х текстов по 1200 збп с ключевыми словами, пример в приложении. Уникальность от 95%. Оплата WMZ после сдачи работы.

11 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$7
2 дня
Работа выполнена на 5+! Богдан великолепный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству.
Четкое задание, оперативное решение текущих вопросов, быстрая проверка и своевременная оплата. Приятно иметь дело с таким заказчиком!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад

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