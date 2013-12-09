Требуется специалист для написания обычных и продающих текстов на постоянной основе. Требования: - Адекватность, стабилынй онлайн. - Наличие портфолио и отзывов. - Опыт работы не менее года.
Копирайтер, рерайтер (seo)
Оплата - $2 за 1000 знаков без пробелов.
Оплата в начале месяца на карту привата.
От $200 в месяц
Что делать
Написание и публикация новостей, товаров и тем на форум.
Тематика сайтов - разблокировка телефонов.
Требования
Обязательно опыт работы копирайтером от 1 года.
Обязательно примеры работ по схожей тематике.
Грамотный русский язык.
На связи в скайпе утром и днём.
Не менее 4 часов для работы в рабочее время.
Базовые навыки html (на уровне вставки картинок, видео, выравнивания).
Базовые навыки seo (вы должны быть в курсе что и как писать в title и description, уметь органично вписать в текст ключевые слова, уметь определять главные ключи).
Базовые знания photoshop будут плюсом и дополнительным заработком.
Оставляйте заявку и пишите сразу в скайп.
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