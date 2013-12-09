Копирайтер, рерайтер (seo)

Оплата - $2 за 1000 знаков без пробелов.

Оплата в начале месяца на карту привата.

От $200 в месяц

Что делать

Написание и публикация новостей, товаров и тем на форум.

Тематика сайтов - разблокировка телефонов.

Требования

Обязательно опыт работы копирайтером от 1 года.

Обязательно примеры работ по схожей тематике.

Грамотный русский язык.

На связи в скайпе утром и днём.

Не менее 4 часов для работы в рабочее время.

Базовые навыки html (на уровне вставки картинок, видео, выравнивания).

Базовые навыки seo (вы должны быть в курсе что и как писать в title и description, уметь органично вписать в текст ключевые слова, уметь определять главные ключи).

Базовые знания photoshop будут плюсом и дополнительным заработком.

Оставляйте заявку и пишите сразу в скайп.