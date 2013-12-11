Требуется копирайтер, который смог бы писать по 2 статьи в неделю (2-3 тысячи знаков каждая статья с видео, картинками) на тему экипировки для езды на квадроцикле и снегоходе. Оплата - 90 р. ...
Нужно 50 текстов по 500 символов каждый..
Нужно 50 текстов по 500 символов каждый, ключевые слова предоставлю.
Тексты будут относиться к Каждой категории сайта, ( сайт это интернет магазин Интимных товаров )
Тексты будут проверятся на уникальность (не менее 90% уникальности.)
Обязательно указывайте цену за тис символов. без пробелов.???
И сроки исполнения работы!!!
Цена должна быть разумная...
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