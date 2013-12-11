Нужно 50 текстов по 500 символов каждый..

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Завершен11 заявок170 просмотров

Нужно 50 текстов по 500 символов каждый, ключевые слова предоставлю.

Тексты будут относиться к Каждой категории сайта, ( сайт это интернет магазин Интимных товаров )

Тексты будут проверятся на уникальность (не менее 90% уникальности.)

Обязательно указывайте цену за тис символов. без пробелов.???

И сроки исполнения работы!!!

Цена должна быть разумная...

11 лет назад
Yaroslav30
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$100
3 дня
Сотрудничеством с Алесей полностью доволен! Выполнила работу оперативно по написанию 50-ти. текстов для интернет магазина (тексты получились супер). Качество текстов отличное, требования по уникальности соблюдены. В общем - буду с радостью сотрудничать и в дальнейшем! И всем советую Алесю
10 баллов из 10. Приятный человек, всегда ответит на поставленные вопросы и поможет выполнить работу. Оплата вовремя, буду рада сотрудничеству и в дальнейшем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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