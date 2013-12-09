Требуется копирайтер для ведения блога

Требуется копирайтер, который смог бы писать по 2 статьи в неделю (2-3 тысячи знаков каждая статья с видео, картинками) на тему экипировки для езды на квадроцикле и снегоходе.

Оплата - 90 р. за 1000 знаков. За хорошо подобранное видео к сайту - бонусы.

Статьи должны быть интересно изложены для чтения посетителем как по содержанию, так и по оформлению. Т.е. статьи в первую очередь нужны для их чтения, а не наполнения для галочки.

Сотрудничество предполагается длительное, с возможным увеличением и объемов работы и её оплаты.