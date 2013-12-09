Требуется копирайтер для ведения блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок297 просмотров

Требуется копирайтер, который смог бы писать по 2 статьи в неделю (2-3 тысячи знаков каждая статья с видео, картинками) на тему экипировки для езды на квадроцикле и снегоходе.

Оплата - 90 р. за 1000 знаков. За хорошо подобранное видео к сайту - бонусы.

Статьи должны быть интересно изложены для чтения посетителем как по содержанию, так и по оформлению. Т.е. статьи в первую очередь нужны для их чтения, а не наполнения для галочки.

Сотрудничество предполагается длительное, с возможным увеличением и объемов работы и её оплаты.

11 лет назад
K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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