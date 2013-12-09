Ищу журналистов для наполнения РЕГИОНАЛЬНЫХ порталов, особо актуальные регионы: 1 ВОЛГОГРАД 2 РЯЗАНЬ 3 ТОМСК 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6 КАЛИНИНГРАД 7 КРАСНОЯРСК 8 ПСКОВ ...
Рерайтер дизайн интерьеров/ремонт
Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.
Cрок 1–3 дня. 1 статья – 1 тема
От вас требуется:
— Указать в проекте статью на какую тему вы хотите выполнить (не более 2 тем)
— Найти исходник
— Сделать качественный рерайт
— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту *** c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загруженности).
------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО!
Размер статьи от 5 до 6 тысяч знаков. Статья должна отвечать на заданную в заголовке тему.
Статья должна иметь структуру, а не быть сплошным текстом!
------------------------------------------------------------------------------
Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.
Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.
Список тем:
1. Дизайн столовой в кухне и гостиной (занято)
2. Дизайн коридора и прихожей (занято)
3. Какую выбрать ванну — чугунную, стальную или акриловую? (занято)
4. Внутренняя отделка балкона и лоджии своими руками (занято)
5. Варианты отделки и дизайна потолка (занято)
6. Бамбук в интерьере квартиры (занято)
7. Кухня, совмещенная с гостиной (занято)
8. Двери для ванной комнаты (занято)
9. Телевизор на стене (занято)
10. Выбираем цвет ламината (занято)
Еще раз: в одни руки максимум 2 темы! Размер 5-6 тыс. знаков. Статья должна иметь структуру.
Уникальность текста должны быть не менее 95% по адвего при настройках:
Размер шингла: 3
Размер фразы: 4
Глубокая проверка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: написать большое кол-во статей по тематике строительство: кровельные системы, фасады, профнастил и т.п. Знание данной тематики - обязательно!!!! Текст будет проверяться техническим специалистом. Оплата 1.5$ за 1000 симв. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть ряд текстов, которые надо привести в порядок. Объемы большие. 50/1000. ТЗ исполнителям.Копирайтинг5 исполнителейЗавершен11 лет назад
Есть большой массив фотографий для каталога. Название файлов фотографий имеют вид: 77-09471_S386_MODENA-EOS_Зерк-шкафчик-95бел.jpg 77-094351_A321_GLEN71_Раковина столешница 71.jpg 77-0947101_S386_MODENA EOS_Зерк шкафчик 95.jpg 77-094254_A581_TOY71_Раковина столешница 71.jpg И ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется постоянное сотрудничество. Написание статей для сайта и биржи Миралинкс, тематика автозапчасти.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно наполнить сайт по пластиковым окнам. Копирайт. Можно рерайт, но это должна быть выжимка из многих источников, преимущественно с профильных форумов. Темы статей я дам. !!! Это важно ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, большой объем уникальных текстов на автотему. 10-20 тыс. в сутки. 1-2 рерайтера с опытом. Начинаем сегодня. 1 текст 1000 знаков + 150 знаков краткое описание = ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://domavn.ru/feedback/ - тут выбрать 2 отзыва и сделать рерайт максимально естественно. Не берите короткие отзывы.Завершен11 лет назад
Написать текст про нововведения в яндексе и что это значит для продвижения (и для клиентов) Ориентироваться на новости http://www.seonews.ru/events/yandex-anonsiroval-ranzhirovanie-bez-ssylok/ Кол-во знаков от 4000Завершен11 лет назад
Нужно отрерайтить курсовую работу. Объем работы достаточно большой, а сроки горят. Поэтому разделю между исполнителями (по 5-10 тыс. знаков). Цена за 1000 зн. - 15 руб. Проверяться будет на сайте antiplagiat.ru. Необходимый процент - от ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад