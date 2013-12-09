Рерайтер дизайн интерьеров/ремонт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок263 просмотра

Требуется несколько фрилансеров, для того чтобы сделать рерайт на заданные темы.

Cрок 1–3 дня. 1 статья – 1 тема

От вас требуется:

— Указать в проекте статью на какую тему вы хотите выполнить (не более 2 тем)

— Найти исходник

— Сделать качественный рерайт

— Прислать рерайт (с ссылкой на исходник!) на почту *** c номером кошелька WM и суммой которую я должен оплатить из расчета 1$ за 1 тыс знаков. Оплата будет производится в течении 24–72 часов (в зависимости от загруженности).

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ВАЖНО!

Размер статьи от 5 до 6 тысяч знаков. Статья должна отвечать на заданную в заголовке тему.

Статья должна иметь структуру, а не быть сплошным текстом!

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Кроме честного слова, никаких гарантий по оплате не даю.

Все пользователи синонамайзеров в любом виде проходят мимо, работа совершенно точно не для вас.

Список тем:

1. Дизайн столовой в кухне и гостиной (занято)

2. Дизайн коридора и прихожей (занято)

3. Какую выбрать ванну — чугунную, стальную или акриловую? (занято)

4. Внутренняя отделка балкона и лоджии своими руками (занято)

5. Варианты отделки и дизайна потолка (занято)

6. Бамбук в интерьере квартиры (занято)

7. Кухня, совмещенная с гостиной (занято)

8. Двери для ванной комнаты (занято)

9. Телевизор на стене (занято)

10. Выбираем цвет ламината (занято)

Еще раз: в одни руки максимум 2 темы! Размер 5-6 тыс. знаков. Статья должна иметь структуру.

Уникальность текста должны быть не менее 95% по адвего при настройках:

Размер шингла: 3

Размер фразы: 4

Глубокая проверка

11 лет назад
ultonic
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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