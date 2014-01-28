Ищу журналистов для наполнения РЕГИОНАЛЬНЫХ порталов, особо актуальные регионы: 1 ВОЛГОГРАД 2 РЯЗАНЬ 3 ТОМСК 4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6 КАЛИНИНГРАД 7 КРАСНОЯРСК 8 ПСКОВ ...
Пакет статей на сайт по пластиковым окнам
Нужно наполнить сайт по пластиковым окнам.
Копирайт.
Можно рерайт, но это должна быть выжимка из многих источников, преимущественно с профильных форумов.
Темы статей я дам.
!!! Это важно !!! Стиль информационный. Без воды. Будет обрисована проблема/вопрос, ваша задача дать в статье четкий развернутый ответ на этот вопрос.
Объем одной статьи не регулирую - без воды раскроете вопрос за 500 знаков - отлично. Потребуется 10 000 знаков - отлично. Объем роли не играет.
Никаких seo ключей вписывать не придется.
Ищу специалиста: менеджера, консультанта, инженера, ИП, бывшего сотрудника фирмы. В общем мне нужен копирайтер, который изнутри видел все производственные процессы в фирме, реализующей пластиковые окна.
Оплата по факту. Принял текст - оплатил.
Сроки, цены, комментарии.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $500Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, большой объем уникальных текстов на автотему. 10-20 тыс. в сутки. 1-2 рерайтера с опытом. Начинаем сегодня. 1 текст 1000 знаков + 150 знаков краткое описание = ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://domavn.ru/feedback/ - тут выбрать 2 отзыва и сделать рерайт максимально естественно. Не берите короткие отзывы.Завершен11 лет назад
Написать текст про нововведения в яндексе и что это значит для продвижения (и для клиентов) Ориентироваться на новости http://www.seonews.ru/events/yandex-anonsiroval-ranzhirovanie-bez-ssylok/ Кол-во знаков от 4000Завершен11 лет назад
Нужно отрерайтить курсовую работу. Объем работы достаточно большой, а сроки горят. Поэтому разделю между исполнителями (по 5-10 тыс. знаков). Цена за 1000 зн. - 15 руб. Проверяться будет на сайте antiplagiat.ru. Необходимый процент - от ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть около 5000 новостей, к которым нужно сделать рерайт. Источник информации один сайт. Всего около 20 категорий. Работа срочная, поэтому будет взято несколько человек. Объем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен человек который сможет прописать ТЗ сайту, шаблон - для передачи дизайнеру. И для работы с веб студией нужен проект менеджер. Задачи которого: Составить ТЗ и вести проект через дизайнеров и программистов, под ключ. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайт 30 статей для сайта. Примерное количество знаков- 337 тыс. збп. Примерная тематика статей- здоровье. Уникальность текста не ниже 85%. Адрес сайта: http://coral-star_com_ua/category/blog/statyi. Обязательно указывайте цену и сроки!Завершен11 лет назад
Здравствуйте, требуется рерайтер для автосервиса, новый сайт... будет большой обьем работы... оплата сразу, нужен хороший рерайтер, чтобы писал много, с интересом, и без ошибок... оставляйте Ваши скайпы... и пишите цену.Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать текст для продающей страницы. Количество знаков 5000.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад