Пакет статей на сайт по пластиковым окнам

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Завершен8 заявок254 просмотра

Нужно наполнить сайт по пластиковым окнам.

Копирайт.

Можно рерайт, но это должна быть выжимка из многих источников, преимущественно с профильных форумов.

Темы статей я дам.

!!! Это важно !!! Стиль информационный. Без воды. Будет обрисована проблема/вопрос, ваша задача дать в статье четкий развернутый ответ на этот вопрос.

Объем одной статьи не регулирую - без воды раскроете вопрос за 500 знаков - отлично. Потребуется 10 000 знаков - отлично. Объем роли не играет.

Никаких seo ключей вписывать не придется.

Ищу специалиста: менеджера, консультанта, инженера, ИП, бывшего сотрудника фирмы. В общем мне нужен копирайтер, который изнутри видел все производственные процессы в фирме, реализующей пластиковые окна.

Оплата по факту. Принял текст - оплатил.

Сроки, цены, комментарии.

11 лет назад
sedovlass
Степан 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Сроки выдержаны, мои пожелания по текстам учтены. Спасибо за качественную работу!
Отработали без проблем, оплата всегда в срок, заказчик всегда на связи.

Заявки фрилансеров

anjelina_dance
Алла 
33 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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