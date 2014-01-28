Пакет статей на сайт по пластиковым окнам

Нужно наполнить сайт по пластиковым окнам.

Копирайт.

Можно рерайт, но это должна быть выжимка из многих источников, преимущественно с профильных форумов.

Темы статей я дам.

!!! Это важно !!! Стиль информационный. Без воды. Будет обрисована проблема/вопрос, ваша задача дать в статье четкий развернутый ответ на этот вопрос.

Объем одной статьи не регулирую - без воды раскроете вопрос за 500 знаков - отлично. Потребуется 10 000 знаков - отлично. Объем роли не играет.

Никаких seo ключей вписывать не придется.

Ищу специалиста: менеджера, консультанта, инженера, ИП, бывшего сотрудника фирмы. В общем мне нужен копирайтер, который изнутри видел все производственные процессы в фирме, реализующей пластиковые окна.

Оплата по факту. Принял текст - оплатил.

Сроки, цены, комментарии.