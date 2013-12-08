Нужны люди, которые разбираются в тематике "строительство и ремонт". Нужно писать интересные и полезные тексты для людей. Ключи в ТЗ будут, но они – вторичны. К каждой статье потребуются ...
Рерайт тематики андроид игры, украшения, программы
Есть около 5000 новостей, к которым нужно сделать рерайт.
Источник информации один сайт.
Всего около 20 категорий.
Работа срочная, поэтому будет взято несколько человек.
Объем 1-й статьи примерно 1000 символов.
Уникальность по адвего 85% и выше, по 4-му шинглу
В рерайте должны включатся ключевые слова, которые я буду предоставлять под каждую категорию отдельно.
Вся работа будет вестись через яндекс диск.
Обязательные требования:
Оплата 40р за 1000 символов
Оплата на вебмани, яндекс, киви. Оплата 1 раз в неделю
Заявки фрилансеров
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