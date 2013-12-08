Рерайт тематики андроид игры, украшения, программы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок163 просмотра

Есть около 5000 новостей, к которым нужно сделать рерайт.

Источник информации один сайт.

Всего около 20 категорий.

Работа срочная, поэтому будет взято несколько человек.

Объем 1-й статьи примерно 1000 символов.

Уникальность по адвего 85% и выше, по 4-му шинглу

В рерайте должны включатся ключевые слова, которые я буду предоставлять под каждую категорию отдельно.

Вся работа будет вестись через яндекс диск.

Обязательные требования:

Оплата 40р за 1000 символов

Оплата на вебмани, яндекс, киви. Оплата 1 раз в неделю

Android
11 лет назад
meromax2010
Лебедев 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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