Нужно довольно много людей. Темы разные. Свободный график. Я выдаю основные тематики, Вы пишите на неограниченные темы. Есть инструкция, все поясню. Для новичков хорошо подойдет. Оплата невысокая. Статей нужно много, оплата гарантированная. Сроков нет, присылаете ...
Копирайтинг для сайта строительной тематики.
Нужны люди, которые разбираются в тематике "строительство и ремонт".
Нужно писать интересные и полезные тексты для людей.
Ключи в ТЗ будут, но они – вторичны.
К каждой статье потребуются картинки. Подробное ТЗ читайте в файле.
Цена: 50 руб / 1000 симв.
Оплата вебмани. Первое время постатейно, далее – раз в неделю.
Проект рассчитан на срок до 27 декабря. Ориентировочный объем: 5-10 тыс симв в день.
Я понимаю, что ТЗ немного сложным получилось, но готова пояснить подробно при общении и ответить на все вопросы
Заявки фрилансеров
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