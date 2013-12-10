Копирайтинг для сайта строительной тематики.

Нужны люди, которые разбираются в тематике "строительство и ремонт".

Нужно писать интересные и полезные тексты для людей.

Ключи в ТЗ будут, но они – вторичны.

К каждой статье потребуются картинки. Подробное ТЗ читайте в файле.

Цена: 50 руб / 1000 симв.

Оплата вебмани. Первое время постатейно, далее – раз в неделю.

Проект рассчитан на срок до 27 декабря. Ориентировочный объем: 5-10 тыс симв в день.

Я понимаю, что ТЗ немного сложным получилось, но готова пояснить подробно при общении и ответить на все вопросы