Необходимо сделать описание программы CS Yazzle. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал. Объем 5-10 страниц
Сделать описание сервиса Яндекс Метрика
Необходимо сделать описание сервиса Яндекс Метрика. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал.
Объем 5-10 страниц
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