Копирайт
Читабельные, грамотные тексты на любую тематику.
Работаю аккуратно и быстро. Дедлайны и ТЗ соблюдаю в точности. В сети 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Уникальность материала не ниже 97%, при шингле 4. Большой опыт написания текстов, понятных неспециалисту: хорошо разбираюсь в информационных технологиях, фотографии, технологии строительства, технике вообще.
С удовольствием возьмусь за творческую работу: статьи, обзоры на разные темы, тексты с ключами и без. Заполнение позиций интернет-магазина, описания товаров.
Опыт SEO:
Опыт Web-программирования:
- Анализ по сайтам конкурентам и составление семантического ядра;
- Работа со ссылочной массой, подбор доноров и площадок;
- Заполнение мета-тегов (description, title, keywords, alt);
- Размещение и оптимизация контента;
- Корпусная лингвистика (подгонка текста под закон Ципфа, Индекс удобочитаемости etc).
- Создание шаблонов для WP, Joomla, Drupal;
- Оптимизация CMS;
- Повышения качества и скорости индексации CMS поисковыми системами;
- Оптимизация и написание robots.txt.
Обращайтесь!
E-mail:
[email protected]@ya.ruSkype:
dm.lyrae
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
11 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Прекрасно поработали. Связь, оплата, точность ТЗ - всё OK.
$19
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Правильные постановка и оценка результатов: без лишнего буквоедства и педантичности. Оплата сразу же, по факту. Рекомендовал бы тем, кто ищет постоянные, большие объёмы.
$5
10 баллов
11 лет назад
Интересный текст...
Ответный отзыв
Предоплата, адекватное общение. Рекомендую как честного заказчика. Спасибо за интересную задачу.
$7
10 баллов
11 лет назад
Шикарно выполненная работа. Быстро, четко, качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую. Хороший заказчик. Отмечу, помимо быстрой оплаты, корректное общение и вежливость.
$3
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственный исполнитель. Сделал вовремя и в полном объеме, без лишних вопросов, согласно ТЗ.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задание точное, без формализма. Оплата сразу же.
Копирайтинг
12 отзывов
от $1
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $4
нет рейтинга