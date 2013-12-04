Копирайт

Работаю аккуратно и быстро. Дедлайны и ТЗ соблюдаю в точности. В сети 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Уникальность материала не ниже 97%, при шингле 4. Большой опыт написания текстов, понятных неспециалисту: хорошо разбираюсь в информационных технологиях, фотографии, технологии строительства, технике вообще.

С удовольствием возьмусь за творческую работу: статьи, обзоры на разные темы, тексты с ключами и без. Заполнение позиций интернет-магазина, описания товаров.