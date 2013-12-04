DM_Lyrae

Алмаз DM_Lyrae

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Копирайт
Читабельные, грамотные тексты на любую тематику.

Работаю аккуратно и быстро. Дедлайны и ТЗ соблюдаю в точности. В сети 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Уникальность материала не ниже 97%, при шингле 4. Большой опыт написания текстов, понятных неспециалисту: хорошо разбираюсь в информационных технологиях, фотографии, технологии строительства, технике вообще.

С удовольствием возьмусь за творческую работу: статьи, обзоры на разные темы, тексты с ключами и без. Заполнение позиций интернет-магазина, описания товаров.

Опыт SEO:

  • Анализ по сайтам конкурентам и составление семантического ядра;
  • Работа со ссылочной массой, подбор доноров и площадок;
  • Заполнение мета-тегов (description, title, keywords, alt);
  • Размещение и оптимизация контента;
  • Корпусная лингвистика (подгонка текста под закон Ципфа, Индекс удобочитаемости etc).
Опыт Web-программирования:

  • Создание шаблонов для WP, Joomla, Drupal;
  • Оптимизация CMS;
  • Повышения качества и скорости индексации CMS поисковыми системами;
  • Оптимизация и написание robots.txt.

Обращайтесь!

E-mail:

Skype:

    dm.lyrae

Отзывы заказчиков

franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)
$19
10 баллов
11 лет назад
Сделать описание системы Яндекс Директ
Все отлично
Прекрасно поработали. Связь, оплата, точность ТЗ - всё OK.
Ответный отзыв
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)
$19
10 баллов
11 лет назад
Сделать описание сервиса Яндекс Метрика
Сделано
Правильные постановка и оценка результатов: без лишнего буквоедства и педантичности. Оплата сразу же, по факту. Рекомендовал бы тем, кто ищет постоянные, большие объёмы.
Ответный отзыв
Bondar495
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Текст на главную страницу сайта
Интересный текст...
Предоплата, адекватное общение. Рекомендую как честного заказчика. Спасибо за интересную задачу.
Ответный отзыв
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)
$7
10 баллов
11 лет назад
Сделать описание сервиса wordstat.yandex.ru
Шикарно выполненная работа. Быстро, четко, качественно! Спасибо!
Рекомендую. Хороший заказчик. Отмечу, помимо быстрой оплаты, корректное общение и вежливость.
Ответный отзыв
bablden
Павел 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 4 тыс символов
Очень ответственный исполнитель. Сделал вовремя и в полном объеме, без лишних вопросов, согласно ТЗ.
Отличный заказчик. Задание точное, без формализма. Оплата сразу же.
Ответный отзыв
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