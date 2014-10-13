Сделать описание системы Яндекс Директ

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Завершен6 заявок182 просмотра

Необходимо сделать описание системы Яндекс Директ. Текст со скриншотами. Описать кратко принцип работы, функционал.

Объем 10-15 страниц

11 лет назад
franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

DM_Lyrae
Алмаз 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$19
2 дня
Все отлично
Прекрасно поработали. Связь, оплата, точность ТЗ - всё OK.

Заявки фрилансеров

DM_Lyrae
Алмаз 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад