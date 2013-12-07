Описание интернет площадок

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Завершен4 заявки165 просмотров

требуется провести описание интернет площадок(с англ. на русский). Одно описание не менее 1500 збп. Оплата по факту выполнения и сдачи. Детали в личке.

11 лет назад
alexxsss82
Иванов 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dronadmins
Алехин 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Андрей, прекрасно исполнил задание исходя из ТЗ. Очень высокая скорость подготовки материала, при этом великолепное качество текста на выходе. Рекомендую к сотрудничеству.
Постоянное нахождение на связи, оптимальное сотрудничество и высокая эффективность в период работы над проектом. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

dronadmins
Алехин 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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