Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем ...
Тематический постинг, комментирование.
Задачи: тематический постинг, комментирование, развитие аккаунтов.
1. Написание поста на определенную тематику:
1000 знаков - 100 рублей
2000 знаков - 150 рублей
3000 знаков и выше -200 рублей
2. Создание тематического поста в блог:
1000 знаков с пробелами - 100 рублей
2000 знаков с пробелами - 200 рублей
3000 знаков и выше - 300 рублей
3. Создание тематического текста (темы на форуме) - 50 рублей
4. Тематическое комментирование - в среднем 20 - 30 записей в день (около сотни комментариев):
Комментарий в 1 строчку - 10 рублей
Комментарий в 3 строчки и больше 3 строчек - 30 рублей
5. Комментирование чужих журналов:
1 строчка - 5 рублей
2 строчки - 10 рублей
3 строчки - 20 рублей и больше
6. Регистрация и развитие аккаунтов в соцсетях:
аккаунт 100 друзьями - 100 рублей
аккаунт с 500 друзьями - 500 рублей
аккаунт с 1000 друзьями -1000 рублей
7. Развитие аккаунтов в ЖЖ:
Добавление взаимного друга с модерируемого аккаунта - 3 рубля.
Для проекта по созданию базы данных об объектах Сочи,требуются ответственные люди для технического копипастинга из предоставляемых источников. Один текст (один объект) стоит 5 рублей. В день человек способен сделать 300 объектов.
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