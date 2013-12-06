Задачи: тематический постинг, комментирование, развитие аккаунтов.

1. Написание поста на определенную тематику:

1000 знаков - 100 рублей

2000 знаков - 150 рублей

3000 знаков и выше -200 рублей

2. Создание тематического поста в блог:

1000 знаков с пробелами - 100 рублей

2000 знаков с пробелами - 200 рублей

3000 знаков и выше - 300 рублей

3. Создание тематического текста (темы на форуме) - 50 рублей

4. Тематическое комментирование - в среднем 20 - 30 записей в день (около сотни комментариев):

Комментарий в 1 строчку - 10 рублей

Комментарий в 3 строчки и больше 3 строчек - 30 рублей

5. Комментирование чужих журналов:

1 строчка - 5 рублей

2 строчки - 10 рублей

3 строчки - 20 рублей и больше

6. Регистрация и развитие аккаунтов в соцсетях:

аккаунт 100 друзьями - 100 рублей

аккаунт с 500 друзьями - 500 рублей

аккаунт с 1000 друзьями -1000 рублей

7. Развитие аккаунтов в ЖЖ:

Добавление взаимного друга с модерируемого аккаунта - 3 рубля.

Для проекта по созданию базы данных об объектах Сочи,требуются ответственные люди для технического копипастинга из предоставляемых источников. Один текст (один объект) стоит 5 рублей. В день человек способен сделать 300 объектов.