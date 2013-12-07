Нужен грамотный копирайтер и рерайтер в одном лице, мамочки с детьми, которые то пишут, то не пишут, то ребенок заболел не подходят. Особый акцент делаю на то, что человек должен быть ответственным, тогда будем ...
Требуется копирайтер
Нужен очень способный и грамотный копирайтер для постоянного сотрудничества.
Когда есть задания необходимо сдавать минимум 6 000 символов без пробелов в сутки.
Важно строгое соблюдение сроков. Работа сдана не в срок – вылет из команды.
Оплата 30 р. за 1 000 символов без пробелов.
Способ оплаты – Webmoney WMR.
Работаем по следующему принципу: Вы пишите статью, сдаете корректору на проверку. При необходимости что-то доделать под ТЗ – доделываете. Сдаете обратно. Если все ок – получаете оплату и работаем дальше. Далее оплата происходит раз в неделю – это не обсуждается – у нас ведется строгий учет и есть свой график работы.
Если Вы заинтересовались предложением – высылайте 2-3 примера уже выполненных работ (не ссылку, а фаилом – давайте экономить время друг друга).
Если нет наработанных текстов – не огорчайтесь. Возьмите любую тему и напишите статью. Посмотрим – подойдете ли Вы нам.
Прошу обратить внимание, объем 6 000 в сутки и примеры работ – это важно!
Выходные брать можно, но желательно предупреждать. Спасибо, что уделили внимание... Жду заявки!
P.S.: Сейчас идет набор авторов и выбор корректора – поэтому возможно, что задания появятся не прям сразу.
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