Статьи товары из США

Требуеться найти и сделать рерайт статей про товары из США. Оригинально на уровне 50% , больше не надо.

Каждому исполнителю не более 5 статей , максимум по 2500 знаков.

Оплата 1 долл за 1000 знаков.

Для лучшего исполнителя хорошие условия ведения новостной ленты, с месячной ставкой 500 долл.