Статьи товары из США

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки275 просмотров

Требуеться найти и сделать рерайт статей про товары из США. Оригинально на уровне 50% , больше не надо.

Каждому исполнителю не более 5 статей , максимум по 2500 знаков.

Оплата 1 долл за 1000 знаков.

Для лучшего исполнителя хорошие условия ведения новостной ленты, с месячной ставкой 500 долл.

11 лет назад
vironimo
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
30 дней
Работой доволен. Выполнено в срок и по заданным параметрам. Спасибо за сотрудничество.
По всем вопросам были найдены компромиссы. Сотрудничество состоялось. Оплата произведена еще на этапе обсуждения задания. Если будет интерес с удовольствием продолжу сотрудничество.
kmssrv
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо, работой доволен.
Очень добросоветсный заказчик! Приятно работать с человеком, который четко формулирует ТЗ и своевременно проводит оплату! Буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

s245055
55 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
kmssrv
33 года
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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