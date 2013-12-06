Требуется сео-копирайтер для написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок309 просмотров

Для написания сео-статей по ипотеке (30тыс симв), требуется человек знакомый с азами сео. оплата $1,3/1тыс символов. Оплата через вебмани на вмз кошелек. Возможно долгосрочное сотрудничество

Написание статей
11 лет назад
stask
Стас 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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