Разработать наполнение сайта

Здравствуйте.

Требуется доработать наполнение сайта на тему промышленного холодильного оборудования.

4 новости на различные темы, связанные со сферой деятельности, наполнение текстами и картинками нескольких разделов с описаниями услуг, написание текста спец предложения.

Никакой специальной технической информации в разделах представлено не будет. Основная задача написать не технически грамотно, а красиво, что бы на сайте не оставалось пустых страниц и страниц с малы количеством информации.

Примерный объем работы: Около 10 страниц, на каждой примерно 2-3к. текста + 1-3 картинки.

Сайт в данный момент доступен и работает на тестовом хостинге, ссылку пришлю в ЛС.