Создание статей (6 тысячи рублей в неделю) Требуется собирать и систематизировать информацию и добавлять ее на сайт. В условиях планомерной работы ежедневной работы заработок в районе 4-7 тысяч рублей в неделю. Подробнейшая ...
Разработать наполнение сайта
Здравствуйте.
Требуется доработать наполнение сайта на тему промышленного холодильного оборудования.
4 новости на различные темы, связанные со сферой деятельности, наполнение текстами и картинками нескольких разделов с описаниями услуг, написание текста спец предложения.
Никакой специальной технической информации в разделах представлено не будет. Основная задача написать не технически грамотно, а красиво, что бы на сайте не оставалось пустых страниц и страниц с малы количеством информации.
Примерный объем работы: Около 10 страниц, на каждой примерно 2-3к. текста + 1-3 картинки.
Сайт в данный момент доступен и работает на тестовом хостинге, ссылку пришлю в ЛС.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Копирайтинг82 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://ledselling.ru Необходимо в каждый раздел написать по 500 символов текста, уникального, с ключами. Всего 13 разделов. Можно в качестве примера брать текст с этого сайта http://www.litewell.ru, или рерайт (95-100% уникальный) В общем ...Завершен11 лет назад
Приветствую! Необходимо написать шесть статей под ключевые слова: элитное жилье новостройки в каспийске квартиры в каспийске квартиры у берега моря (на берегу моря) квартиры в ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, требуется писать на постоянной основе статьи для блога, разные тематики, большие обьемы, оплата приемливая, главное качество и сроки. Заранее благодарна.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
- SEO копирайтинг - Написание новостей со ссылками - Покупка статей на биржах готового контента с последующим размещением - Наполнение интернет-магазинов. АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕМАТИКА! Запчасти, гонки, покраска, эвакуация, грузовики, спец-техника, шины, .... ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Тексты на 5-10 тыс. про деток. Срок - понедельник. 1$/1000.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
На сайте "лежат" описания товаров на какомто из указанных языков (польский или русский как правило). нужно качественно перевести на Укр, Англ (техническая группа товаров) и добавить на сайте. CMS Webasyst, мультиязычная. Цена,сроки?Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет, нужны оптимизированные текста по моему тз, для сайта mendesidis.ruЗавершен11 лет назад