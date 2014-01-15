Разработать наполнение сайта

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Завершен2 заявки200 просмотров

Здравствуйте.

Требуется доработать наполнение сайта на тему промышленного холодильного оборудования.

4 новости на различные темы, связанные со сферой деятельности, наполнение текстами и картинками нескольких разделов с описаниями услуг, написание текста спец предложения.

Никакой специальной технической информации в разделах представлено не будет. Основная задача написать не технически грамотно, а красиво, что бы на сайте не оставалось пустых страниц и страниц с малы количеством информации.

Примерный объем работы: Около 10 страниц, на каждой примерно 2-3к. текста + 1-3 картинки.

Сайт в данный момент доступен и работает на тестовом хостинге, ссылку пришлю в ЛС.

11 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$100
4 дня
Спасибо за отличную работу! Тексты корректировались до тех пор, пока не получилось именно то, что нужно! Постоянный онлайн и внесение правок - без проблем. Рекомендую.
С Александром работать надежно и приятно. Четкое ТЗ, конструктивные поправки, полная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад