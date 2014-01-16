Написание seo текста для сайта

http://ledselling.ru

Необходимо в каждый раздел написать по 500 символов текста, уникального, с ключами. Всего 13 разделов. Можно в качестве примера брать текст с этого сайта http://www.litewell.ru, или рерайт (95-100% уникальный) В общем технический уникальный текст нужен, если сработаемся отдадим весь сайт, текст понадобиться на каждый товар, в среднем по 500 символов!