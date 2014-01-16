Написание seo текста для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен23 заявки216 просмотров

http://ledselling.ru

Необходимо в каждый раздел написать по 500 символов текста, уникального, с ключами. Всего 13 разделов. Можно в качестве примера брать текст с этого сайта http://www.litewell.ru, или рерайт (95-100% уникальный) В общем технический уникальный текст нужен, если сработаемся отдадим весь сайт, текст понадобиться на каждый товар, в среднем по 500 символов!

11 лет назад
wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$10
2 дня
Работа была выполнена с учетом всех пожеланий и требований. Текст был технический, узконаправленный, сложный. Все остались довольными.
Евгений хороший заказчик. Знает, что нужно. ТЗ четкое, полная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад