Ищу помощника в работе - рерайтера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен35 заявок458 просмотров

Нужно выполнить рерайт текстов разной тематики (женская, мебельная, строительная и т.д.),

объем до 5000 знаков в день.

Требования к кандидатам:

- Грамотность в плане орфографии и пунктуации, понимание стилистики текста.

- Пунктуальность в выполнении работы - нужно присылать статьи в течение оговоренного времени,

например, я высылаю тексты около 7-8 утра по московскому времени, вы в течение 5-6 часов выполняете рерайт и присылаете обратно. Некоторые работы можно выполнять до вечера того же дня, или несколько дней.

- Возможность быть на связи в скайпе.

Стоимость рерайта 30-35 руб. за 1000 зн.

С удовольствием поработаю с начинающими, но грамотными райтерами.

11 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранные исполнители

cdrtgv2013
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень рада, что начала работать с Юлией. Хорошо пишет, всегда присылает работы в срок, все просто идеально.
Ольга - настоящий профессионал своего дела. очень приятно с ней сотрудничать.всегда внимательна, готова помочь и дать совет.
NikaSem
Вера 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Работать с Верой приятно, ответственна, пишет грамотно, хорошо чувствует стиль. Надеюсь, продолжим сотрудничество.
Самый лучший и ответственный заказчик. Рекомендую сотрудничество, о котором вы не пожалеете.

Заявки фрилансеров

cdrtgv2013
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
NikaSem
Вера 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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