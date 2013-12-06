Ищу помощника в работе - рерайтера

Нужно выполнить рерайт текстов разной тематики (женская, мебельная, строительная и т.д.),

объем до 5000 знаков в день.

Требования к кандидатам:

- Грамотность в плане орфографии и пунктуации, понимание стилистики текста.

- Пунктуальность в выполнении работы - нужно присылать статьи в течение оговоренного времени,

например, я высылаю тексты около 7-8 утра по московскому времени, вы в течение 5-6 часов выполняете рерайт и присылаете обратно. Некоторые работы можно выполнять до вечера того же дня, или несколько дней.

- Возможность быть на связи в скайпе.

Стоимость рерайта 30-35 руб. за 1000 зн.

С удовольствием поработаю с начинающими, но грамотными райтерами.