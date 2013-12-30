Английский рерайтинг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка116 просмотров

Рерайтинг текстов на английском языке. Тексты неспециализированные, общая тематика. Персональный проект для Вестерн Юлия (Judiett).

11 лет назад
olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$170
3 дня
Благодарю Юлию за аккуратно выполненную работу. Очень обязательный исполнитель, сотрудничеством довольна. Желаю в Новом году хорошего профессионального роста и исполнения всех желаний!
Ольге мой огромный плюс, как работодателю.

Заявки фрилансеров

Judiett
Юлия 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад