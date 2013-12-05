Нужно написание текстов объем 100 тысяч символов

Приветствую

Надо написание серии статей на регулярной основе в объеме 50-100 тысяч в месяц.

Для того чтобы понять насколько нам подходите, надо написать текст в объеме 500 символов. На тематику к примеру: стремянки и лестницы. Текст должен быть уникальным. Также необходима такая информация: ожидаемый объем в сутки и сумма за тысячу знаков, когда сможете приступить

Примечание: Статьи надо будет добавлять на сайт, все просто, но эта работа все же на Вас будет.

Без текста с примером ничего рассматривать не буду. Мне надо понимать на что Вы способны.