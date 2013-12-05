Рерайт по ключевым словам

Хочу найти рерайтера с опытом от месяца, чтобы было меньше элементарных вопросов и понимание дела присутствовало. Нужно будет по ключевому слову найти исходник, сделать его рерайт и вставить ключ в статью. Работа пока неограниченна, после НГ будет яснее ситуация. 1,5$ за 1000 (не дороже)

Желающие оговорить условия могут связаться со мной