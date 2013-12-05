Требуется копирайтер

Срочно требуется толковый копирайтер для периодического написания текстов различной тематики 3000-5000 символов с оплатой без пробелов по 30 руб. за тыс/символов. Работа есть постоянно. Предпочтение отдам готовым работать на постоянной основе со сдельной оплатой и тем кто готов приступить прямо сейчас. В течении двух- трех часов нужно написать 10 статей