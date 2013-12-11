Качественные тексты о продвижении сайтов

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Завершен12 заявок264 просмотра

Для сайта веб-студии требуются продающие тексты с точками побуждения. Разделы - создание, раскрутка сайтов, интернет-маркетинг. Автор должен разбираться в теме, естественно не паля фишки, а главное - уметь плавно и грамотно вписывать большое количество ключей. Предпочтение авторам с аналогичными работами в портфолио.

Цена за первый текст 90 р/1000збп, дальше - договорная в зависимости от качества на выходе. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по факту получения работы.

11 лет назад
Skally
50 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Яркие, живые тексты с качественным вхождением ключей. Автор постоянно на связи, работает быстро и качественно. Однозначно рекомендуется к сотрудничеству.
Ольга замечательный заказчик. Грамотное и понятное ТЗ. Своевременная оплата. Работать с Ольгой - настоящее удовольствие. Рекомендую.
PoToP
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Отсутствие отзывов у автора со стажем работы в сервисе почти 5 лет настораживало, не скрою. И общий язык с Андреем мы нашли не сразу - требовался мегакачественный продающий текст с огромным количеством сложных ключей. Однако дотошный подход автора с уточняющими вопросами и несколькими правками оправдал себя. Я получила именно то, что хотела и чего не смогли обеспечить несколько топовых исполнителей, количество отзывов у которых зашкаливало за сотни. Однозначно рекомендуется к сотрудничеству, особенно требовательным заказчикам вроде меня.
Отличный заказчик! Работал с многими людьми, всегда есть нюансы, которые нужно уточнять по задачам проекта, чтобы сделать максимально качественно приходилось информацию из заказчиков терпеливо выспрашивать. В данном случае было сразу четкое подробное задание, моментальные ответы на все вопросы в процессе работы, только адекватные требования к доработке!! В итоге задача выполняется легко - сразу получил оплату и даже еще доплатили:)

Заявки фрилансеров

ratmir2013
Ратмир 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
PoToP
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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