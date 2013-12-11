Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца. Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д. ...
Качественные тексты о продвижении сайтов
Для сайта веб-студии требуются продающие тексты с точками побуждения. Разделы - создание, раскрутка сайтов, интернет-маркетинг. Автор должен разбираться в теме, естественно не паля фишки, а главное - уметь плавно и грамотно вписывать большое количество ключей. Предпочтение авторам с аналогичными работами в портфолио.
Цена за первый текст 90 р/1000збп, дальше - договорная в зависимости от качества на выходе. Оплата строго Webmoney на R-кошелек по факту получения работы.
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