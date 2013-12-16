Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер, умеющий писать продающие тексты ДЛЯ ЛЮДЕЙ! Никаких СЕО-текстов, напичканых ключевиками, только интересные тексты, которые хочется читать от начала до конца.

Тематика разнообразная, строительство, мебель, авто, технологии, развлечения и т.д.

В заявке, пожалуйста, пишите стоимость копирайта и рерайта.