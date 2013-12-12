Статьи туристической тематики.

На сайт туристической тематики необходимо порядка 100 статей.

Нужно будет написать около 7 статей к разделам сайта. Статью на главную страницу и тексты - описания направлений, по которым работает компания.

Общий объем работы примерно 200-250К. Желательно, чтобы работу взял один исполнитель, т.к. требуется сохранение стиля, а также структуры статей.

Оплата за 1К - 2-3 у.е. (чем меньше, тем лучше).

Срок исполнения 5–8 дн.

Оплата Webmoney или Яндекс-Деньги. Возможна предоплата в 20–30% от общей суммы.

Исполнителю будет выдано четкое ТЗ.