Здравствуйте, требуется копирайтер для написания статей на мед. тематику. Для постоянного сотрудничества. Нужно делать копирайт и частичный рерайт на основе открытых источников. По ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без ...
Статьи туристической тематики.
На сайт туристической тематики необходимо порядка 100 статей.
Нужно будет написать около 7 статей к разделам сайта. Статью на главную страницу и тексты - описания направлений, по которым работает компания.
Общий объем работы примерно 200-250К. Желательно, чтобы работу взял один исполнитель, т.к. требуется сохранение стиля, а также структуры статей.
Оплата за 1К - 2-3 у.е. (чем меньше, тем лучше).
Срок исполнения 5–8 дн.
Оплата Webmoney или Яндекс-Деньги. Возможна предоплата в 20–30% от общей суммы.
Исполнителю будет выдано четкое ТЗ.
Выбранный исполнитель
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