Статьи туристической тематики.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен44 заявки341 просмотр

На сайт туристической тематики необходимо порядка 100 статей.

Нужно будет написать около 7 статей к разделам сайта. Статью на главную страницу и тексты - описания направлений, по которым работает компания.

Общий объем работы примерно 200-250К. Желательно, чтобы работу взял один исполнитель, т.к. требуется сохранение стиля, а также структуры статей.

Оплата за 1К - 2-3 у.е. (чем меньше, тем лучше).

Срок исполнения 5–8 дн.

Оплата Webmoney или Яндекс-Деньги. Возможна предоплата в 20–30% от общей суммы.

Исполнителю будет выдано четкое ТЗ.

11 лет назад
a-doroshenko
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$400
10 дней
С Викторией сотрудничаю уже во второй раз. Не могу не нарадоваться на такого отличного исполнителя. Все тексты написаны грамотно, полностью соответствуют поставленным требованиям. Видно, что человек очень ответственно подходит к своей работе, вникает в тему и раскрывает ее подобно профессионалу. Приятное общение стало дополнительным бонусом. Рекомендую всем тем, кто ищет пунктуального и грамотного автора!
Спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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