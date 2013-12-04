Креативщик

Коллеги, ищу творческого, эрудированного, адекватного выдумщика! Что нужно делать? Нужно придумывать концепции (идеи) к социальным роликам, рекламным билбордам, студийным видеопрезентациям и т.п. Делать это нестандартно, но адекватно! Работы очень много, по сути, это может претендовать на полную занятость (работа – удалённая). Ищу человека талантливого, одарённого и трудолюбивого. Жду предложений с ценами.

p.s. взвесьте, пожалуйста, свои возможности – если Вам никогда не говорили, что Вы фонтанируете искромётными идеями и являетесь гениальным выдумщиком, то, скорее всего, это не Ваше…нужен креатив:)