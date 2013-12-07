Копирайтеры - Форекс тематика

Добрый день.

Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике.

Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители.

Работа не разовая, мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

В заявках указывайте желаемую цену за 1000 знаков и примеры работ (если таковые имеются), желательно также указать скайп для связи.

Тестовое задание:

Написать интересную статью о форексе для начинающих трейдеров. Характер статьи - мотивационный, после прочтения человек должен захотеть попытать свои силе на рынке форекс. Статья должна содержать минимум воды и быть реально интересной и полезной. Объём - 1000 знаков +- 20%