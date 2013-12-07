Копирайтеры - Форекс тематика

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок438 просмотров

Добрый день.

Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в Форекс тематике.

Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое задание, на основе которого и будут выбраны исполнители.

Работа не разовая, мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

В заявках указывайте желаемую цену за 1000 знаков и примеры работ (если таковые имеются), желательно также указать скайп для связи.

Тестовое задание:

Написать интересную статью о форексе для начинающих трейдеров. Характер статьи - мотивационный, после прочтения человек должен захотеть попытать свои силе на рынке форекс. Статья должна содержать минимум воды и быть реально интересной и полезной. Объём - 1000 знаков +- 20%

11 лет назад
Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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