Написание пресс-релиза

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок152 просмотра

Необходимо написать пресс-релиз о внедрении программного продукта фирмы "1С" в группе компаний. Пресс-релиз должен соответствовать требованиям (файл press-method). Текст пресс-релиза с пометками принимающей стороны находится во втором файле.

11 лет назад
serofino2448
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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