Описание иностранных интернет-магазинов. Объем 1700-2000 знаков, требуется грамотное построение и смысловая завершенность текста. Знания языков не требуется, переводчика от гугл, вполне, достаточно для работы. Минимальный объем, требуемый от исполнителя: 40 тыс.зн/нед. Количество работы, пока, ...
Написание пресс-релиза
Необходимо написать пресс-релиз о внедрении программного продукта фирмы "1С" в группе компаний. Пресс-релиз должен соответствовать требованиям (файл press-method). Текст пресс-релиза с пометками принимающей стороны находится во втором файле.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
На сайте размещаются компании, которые нужно вносить и делать их описание. Тематика различная, от магазинов одежды и обуви, до автосалонов, детских товаров и мебели. Писать желательно каждый день. Строгого ограничения нет, но не ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для периодического (20-30 статей в неделю) написания и размещения статей в биржу Миралинкс в наш аккаунт. Статьи стандартные, 2000 символов, 2-3 ссылки. Стоимость 50 руб./ 1 статья, оплата по факту прохождения модерации статьи. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт по тематике клининговых услуг. Требуется для начала заполнить около 10 страниц, по 2000 символов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Еще ряд текстов про детей. 5-10 тыс. по 1$/1000. На пятницу. ТЗ будет вечеромКопирайтинг5 исполнителейЗавершен11 лет назад
от вас цена и сроки. Качество текстов улучшить обьем не увеличивать.Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать серию статей о ремонте АКПП для различных марок авто. Объем 1 статьи 2500-3000 збп. Оплата 95 руб за 1000 збп или 24 грн за 1000 збп. ПРОСЬБА: копирайтеров, пишущих по ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется написание статьи для сайта bbroker.ru, в систему Miralinks (2000 – 2100 символов без пробелов) – 100р/проект (50р/1000симв) Требования от вебмастера: Принимаются уникальные, тематические статьи. Ключевые слова: ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нам нужен творческий человек для работы в компании. Который пишет статьи не потому, что ему срочно нужны деньги, и хватается за все, что попало, но выборочно выбирает то, что ему нравится. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек который будет постить в группу ВК новости 5 раз в день. плачу 10 р за новость. Ничего сложно. Нужно взять картинку и цену с моего сайта, вставить в пост, ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад