Автор на информационный сайт

На сайте размещаются компании, которые нужно вносить и делать их описание. Тематика различная, от магазинов одежды и обуви, до автосалонов, детских товаров и мебели. Писать желательно каждый день. Строгого ограничения нет, но не менее 20 компаний в неделю. Как мы работаем:

- через скайп;

-добавление компаний самостоятельно через админку;

-одно описание не менее 350зн;

-оплата 1 раз в неделю, во вторник на яндекс деньги, веб-мани.

Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, если вы тоже - обращайтесь!