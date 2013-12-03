Копирайтер.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка478 просмотров

Нашему порталу срочно нужен копирайтер с опытом работы. Требования: грамотность, ответственность, высокая скорость работы, умение писать интересные тексты с высокой уникальностью. Знание основ SEO приветствуется. Работы много. Оплата по неделям или раз в месяц.

Платим от 30 рублей за килознак. Склонны к долговременному сотрудничеству.

11 лет назад
AKey
41 год
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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