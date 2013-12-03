Нашему порталу срочно нужен копирайтер с опытом работы. Требования: грамотность, ответственность, высокая скорость работы, умение писать интересные тексты с высокой уникальностью. Знание основ SEO приветствуется. Работы много. Оплата по неделям или раз в месяц.

Платим от 30 рублей за килознак. Склонны к долговременному сотрудничеству.