Ищем трудолюбивого и исполнительного сотрудника на рерайт-адаптацию для нвостного сайта. Планируется долгосрочное сотрудничество. нужен рерайт, который будет интересно читать, а не рерайт с заменой синонимами. Это условие, по которому будут отбираться кандидаты. ...
Статьи и заметки на тему мужского белья
Написать 9 мини статей-заметок (около 500-600 знаков) по брендам белья, и две статьи по той же тематике по 1500 тыс.символов. В ТЗ скину темы статей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый вечер Нужен копирайтер рерайтер для сайт. БУду выбирать по стоимости за 1000 зн без пробелов Возможны заказы как по рерайту так и по копирайту до 10 000 зн. Темы жизненные. Стиль ...Копирайтинг45 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать 49000 знаков на сайт по тематике услуги для бизнеса От исполнителя требуется заключение договора и прием оплаты на безналичный валютный счет.Заказчик не на украине.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна презентация и коммерческое предложение. Компания существует давно, услуги продвигаем, а вот грамотных материалов нет.Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем здравствуйте. Я вам даю список из 100 брендов. Вы ищете бренд и к каждому пишите описание 300–400 символов без пробелов. Описание должно быть информативное и для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $150
Требуется написание текстов, касающихся проведения нового года на корпоративных мероприятиях, в ресторанах и т.д. Требуется высокое качество результата. Тексты должны получится интересными, завораживающими. Общий требуемый объем порядка 50 000 знаков. ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищется на постоянную основу технический писатель для корпоративного блога на ХабраХабре, знакомый с Microsoft SharePoint, документооборотом и готовым разобраться что такое СЭД. Нужны ежемесячно 1-3 статьи актуальных по нашему программному продукту EOS ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для работы с форумами. Тематика - Авто. Задача: -общение на форумах и сервисах "вопрос-ответ". (ответы на вопросы пользователей форумов с оставлением ссылок), -поиск актуальных форумов и открытых вопросов ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Необходим кандидат из Сочи. Нужно написать несколько обзоров про олимпийски объекты, ситуацию в целом. Сделать несколько фотографий.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад